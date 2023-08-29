Разрушение мозга: какие смертельно опасные опухоли грозят пьющим людям

Этанол разрушает печень и почки, которые становятся уязвимы для заболеваний.

Периодическое употребление алкогольных напитков значительно повышает риск заболевания не только смертельно опасным раком печени, но и поджелудочной железы, желчного пузыря, носоглотки, гортани, молочных желез и органов мочеполовой системы. Об этом изданию NEWS.ru заявил Александр Умнов.

«Продукты распада алкоголя, такие как ацетальдегид, оказывают повреждающее действие на клетки, из-за чего возникают мутации, что приводит к появлению раковых клеток», — объяснил врач.

Эксперт добавил, что «организм сам способствует прогрессированию рака, вырабатывая фактор роста сосудов». Он заявил, что печень и почки повреждаются этанолом и становятся неспособны противостоять онкологии.

Из-за алкоголя наблюдается резкое увеличение уровня эстрогена в крови, что может привести к появлению рака молочной железы. Этанол повреждает не только эпителий ЖКТ, но и препятствует всасыванию полезных организму элементов, что изрядно снижает иммунитет и повышает риск развития раковой опухоли.

Агрессия, раздражительность и злоба в поведении зависимых людей имеют в первую очередь биохимическую природу. В частности, речь идет о дефиците магния в организме.

Алкоголь также вымывает из организма столь ценный элемент как магний. В результате запускается не только процесс разрушения клеток ЖКТ, но и головного мозга.

Ранее 5-tv.ru писал, что американские ученые разработали вакцину от алкоголизма.