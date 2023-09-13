Центробанк России отозвал лицензию у Райффайзенбанка

В чем причина аннулирования лицензии?

Центробанк России аннулировал лицензию Райффайзенбанка. Информация об этом появилась в среду, 13 сентября, на официальном сайте Банка России.

Причиной аннулирования лицензии стала депозитарная деятельность инвестиционных фондов. Таким образом, с 13 сентября Райффайзенбанк не может осуществлять деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк России снял ограничение для банков на продажу наличной валюты населению. теперь Российские кредитные организации смогут продавать гражданам доллары в наличном эквиваленте и евро без ограничений по времени поступления в кассы банков. Прежде глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что приток наличной валюты в российские банки сейчас превышает спрос на нее.