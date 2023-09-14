Дорогое удовольствие: насколько поднимутся цены в ресторанах России осенью 2023 года

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 9 0

«Известия»: российские рестораны осенью могут поднять цены на 15-20%

Дорогое удовольствие: насколько поднимутся цены в ресторанах России осенью 2023 года

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

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Владельцы бизнеса в сфере питания признают, что сохранить текущую стоимость блюд и даже их состав практически невозможно.

Этой осенью поход в ресторан для россиянина может подорожать на 15-20%. К такому выводу пришли авторы материала «Известий» после опроса крупных бизнесменов из сферы общественного питания. Как отмечают предприниматели, растут цены на продукты, отечественные и импортные, поэтому необходимо либо брать с гостей больше денег, либо пересматривать меню, снижая долю дорогих ингредиентов в блюдах.

«Рестораны стараются сдерживать цены, но наступает момент, когда это практически невозможно на фоне подорожания всего: продуктов, бензина, логистических услуг», — заявил президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России Игорь Бухаров.

Как отметил генеральный директор сети «Шоколадница» Олег Подгорный, роста цен избежать не удастся, как ни крутись. В его заведениях прежде были установлены ценовые пороги — в каждой категории блюд своя максимальная стоимость позиции. Нынешняя ситуация, по словам бизнесмена, вынуждает компанию нарушать собственные правила. Он также не исключает, что в качестве альтернативы предпочтет скорректировать меню.

Основатель сети «Мясо и рыба» Сергей Миронов в свою очередь заявил, что многие коллеги уже повысили цены. По его словам, себестоимость продуктов увеличилась на 20-25%. По прогнозам предпринимателя, ценники в меню российских ресторанов будут расти соответственно. А Хенрик Винтер, владеющий несколькими сетями, надеется обойтись подорожанием на 5%, так как иначе некоторые заведения холдинга попросту перейдут из среднего ценового сегмента в премиальный, а это противоречит их концепции.

По данным ФРиО, в начале лета цены в ресторанах выросли в среднем на 10%, связано это было исключительно с подорожанием импортных продуктов. Но сегодня это происходит и с провизией отечественного производства — фруктами и овощами, мясом и так далее. Проще живется все же заведениям с локальной кухней, которым не приходится закупать, например, оливковое масло, соусы и морепродукты.

Ранее 5-tv.ru выяснял, повлияет ли на спрос снижение стоимости лосося в РФ.

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