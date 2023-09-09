«При нынешнем курсе»: как падение цен на лосося скажется на росте спроса на рыбу

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 1 596 0

Экономист Разуваев: снижение цен на лосося не повлияет на частоту покупки рыбы

Фото, видео: Олег Елков / ТАСС; Личный архив Александра Разуваева; 5-tv.ru

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Торговые сети пообещали сделать приобретение продукта доступнее.

В России стоимость лосося в федеральных сетях осенью станет дешевле на 10-25%. Однако радоваться рано: вряд ли дорогая красная рыба станет чаще встречаться на столах россиян.

В беседе с 5-tv.ru экономист Александр Разуваев прояснил, что снижение стоимости рыбы вряд ли спровоцирует покупательский «бум», но способно увеличить ее доступность. С наибольшей вероятностью, закупать лосось чаще станут в ресторанах, но рассчитывать на ее появление в школах и других детских учреждениях стоит вряд ли.

Эксперт также отметил, что российской стороне разработка новых торговых путей сыграет только на руку. Вот уже не первый год РФ поставляет рыбу в Китай, что позволяет ей зарабатывать, параллельно обеспечивая лососем и своих граждан.

«Часто в Россию доставляли рыбу из Норвегии. Она, соответственно, и раньше была достаточно дорогой, а теперь и вовсе при нынешнем курсе доллара стала стоить просто астрономически. Особого дефицита лосося в ресторанах Москвы я на сегодня не вижу, ее может быть больше в рыбных ресторанах. Не исключено, что будут открываться новые. Китай, думаю, будет продолжать покупать рыбу в России, поскольку азиатские партнеры боятся отравления водой с „Фукусимы“. Нам от этого хорошо, к тому же, мы итак многое в Китай продаем», — прояснил он текущую ситуацию.

Чуть раньше в правительстве страны предложили разработать специальную дорожную карту, которая позволит обеспечить страну лососем и форелью.

До этого 5-tv.ru писал, что российские ритейлеры смогли наладить прямую связь с поставщиками рыбы на Дальнем Востоке.

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