Будет революция? Украинцы готовы восстать против Зеленского

Украинцам не нравится то, что президент установил диктатуру с помощью военного положения.

Революция на Украине может начаться уже зимой. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, украинцы готовы восстать против своего президента — Владимира Зеленского. Гражданам не нравится то, что глава государства установил диктатуру с помощью военного положения. Оно действует на Украине с 24 февраля 2022 года, также тогда был подписан указ о всеобщей мобилизации.

«Когда не будет ни света, ни воды, ни горячей, ни холодной, когда не будет работать канализация, когда это все замерзнет <…> тогда, конечно, народ начнет», — заявил Соскин.

Эксперт убежден, что зимой украинцев ждет голод, дефицит бензина и продовольствия, а это повлечет за собой массовые выступления. Аналогичная ситуация происходила в 80-х и 90-х.

«Революционная ситуация дозрела во всех элементах системы: в социальной, демографической в политической, в экономической, финансовой», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США увидели предпосылки нового переворота на Украине.