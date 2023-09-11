«Большой энтузиазм»: в США увидели предпосылки нового переворота на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ могут начать восстание и свергнуть Зеленского

«Большой энтузиазм»: в США увидели предпосылки нового переворота на Украине

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Dominik Butzmann

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Тема:
Спецоперация

Все больше украинцев выступают против политики президента.

Украинские военнослужащие могут поднять восстание против действующего режима президента Владимира Зеленского. Предпосылки для этого заметил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Эксперт выразил уверенность в скором перевороте в стране. Более того, он крайне удивлен, что этого не случилось ранее.

«Я не вижу большого энтузиазма на Украине, чтобы продолжать военные действия и дальше терять людей», — добавил он в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Джонсон считает, что Зеленский в глазах своего народа не стал сильной политической фигурой и лидером. Он обратил внимание, что действующий глава Незалежной начал лгать украинцам еще во время своей предвыборной кампании. Тогда он обещал мир с российской стороной, однако именно под его контролем был развязан конфликт.

Продолжающиеся боевые действия сильно влияют на настроения людей. По словам аналитика, все больше украинцев отворачиваются от президента, и общественные опросы подтверждают это.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил о невозможности хэппи-энда в контрнаступлении ВСУ.

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