Бывший советник Кучмы уверен: президент Украины совершает преступление против человечности.

Украинский президент Владимир Зеленский, отказываясь от переговоров с Россией, совершает настоящее преступелние против человечности — зная, что гибнут люди, он продолжает свою «кровавую кампанию». Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, выложив видео на Youtube-канале.

«Путин говорит, давайте начинать переговоры, то есть не начинает переговоры Зеленский о прекращении огня, то есть он хочет убивать украинцев дальше», — подчеркнул спикер.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что политолог Гаспарян назвал единственную цель объявления войны Зеленским.