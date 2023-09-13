Здесь все очень просто: политолог Гаспарян назвал единственную цель объявления войны Зеленским

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 1 846 0

Политолог Гаспарян: война нужна Зеленскому, чтобы удержать власть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

И чем обернется для Украины решение главы киевского режима?

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский хочет объявить войну России в конце осени этого года. Как считает политолог Армен Гаспарян, глава киевского режима действительно способен на это, чтобы удержать власть в своих руках. Своим мнением он поделился с 5-tv.ru.

По словам эксперта, вариант объявления войны России Зеленским рассматривается как реальный, ведь это дает возможность объявить широкомасштабную мобилизацию и поставить под ружье всех граждан Украины.

«Зеленскому нужно пушечное мясо, которое позволит продолжать войну. Потому что продолжение войны — это продолжение его власти, здесь все очень просто», — уверен специалист.

Как подчеркивает политолог, если для мобилизации нужна будет полномасштабная война с Россией, Зеленский ее объявит, не задумываясь. При этом для украинской стороны это будет означать одно: увеличение потерь, которые сегодня и так являются катастрофическими.

К тому же, как отмечает эксперт, сейчас одну из ключевых ролей в конфликте играет техника. И людей нужно не только загонять, их нужно учить, но на это требуются месяцы, которых, как добавляет Гаспарян, у Зеленского просто нет. Политолог напомнил про недавнее так называемое контрнаступление, когда украинское командование в прямом смысле слова разминировало поля живыми людьми. Судя по всему, и дальше Зеленский намерен поступать со своими гражданами точно так же.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу проблемами с украинцами из-за сокращения помощи.

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