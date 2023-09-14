Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур. Ему было 82 года. Печальную новость сообщил экс-вице-премьер Республики Константтин Тампиза, опубликовав поста на страничке в соцсети.

«13 сентября в 23:30 президент Республики Молдавия Мирча Снегур сдался в борьбе с неизлечимой болезнью», — пояснил Тампиза.

Мирча Снегур родился в 1940 году в Румынии. В 1961 году он окончил Кишиневский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия», после чего до 1968-го работал агрономом и председателем колхоза в молдавском селе Лунга. Вскоре будущий президент избрался на должность серкетаря ЦК КПМ, затем — председателя Президиума Верховного Совета МССР и председателя Верховного Совета МССР. На пост главы Молдавии Снегур заступил 3 сентября 1990 года, а в 1997-м — покинул пост.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти кинорежиссера Тенгиза Семенова.