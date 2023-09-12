В Москве прощаются с кинорежиссером Тенгизом Семеновым: гроб усыпан розами

Родные и близкие провожают в последний путь заслуженного деятеля искусств РФ кинорежиссера Тенгиза Семенова. Отпевание, которое проходило в церкви на Большой Грузинской улице, уже завершилось. Кадры с места предоставил источник 5-tv.ru.

Гроб с телом творческого деятеля уже перевезли в зал, где состоится прощание. Родственники и друзья, а также почитатели работ Семенова, несут цветы. Гроб режиссера весь усыпан красными розами. К нему по очереди подходят люди, чтобы проситься.

Дочь Тенгиза Екатерина в своем личном блоге ранее писала, что похоронят отца на Троекуровском кладбище. Ориентировочные часы начала захоронения — 16:00 по столичному времени. Семья ждет на панихиде всех, кто хотел бы проводить режиссера в последний путь.

Тенгиз Семенов скончался 7 сентября на 83-м году жизни. Причина смерти до сих пор не озвучена.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер режиссер МХТ имени Антона Чехова Николай Шейко.