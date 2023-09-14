Путин обсудил с членами Совбеза развитие отношений РФ с союзниками
Мероприятие проходило в Кремле.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Бабушкин; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин в четверг, 14 сентября, провел оперативное совещание с членами Совбеза. Мероприятие проходило в Кремле.
В начале собрания российский лидер предложил обсудить развитие отношений с соседями и союзниками.
«Сегодня у нас несколько вопросов. Они касаются развития отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками, а также обеспечения интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья», — сказал президент.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом.
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