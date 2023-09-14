Финляндия ввела в эксплуатацию пробный участок забора на границе с РФ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 51 0

Там уже дежурят сотрудники погранслужбы.

Финляндия ввела в эксплуатацию пробный участок забора на границе с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Власти Финляндии возле города Иматра закончили строить пробный участок заграждения на границе с Россией. По данным телерадиоканала Yle, он был введен в эксплуатацию.

В настоящий момент возле заграждения дежурят сотрудники погранслужбы Юго-Восточной Финляндии. Основная часть строительства уже завершена, а теперь остались лишь мелкие работы.

«Сейчас мы набираемся опыта использования заграждения», — подчеркнул руководитель проекта Исмо Курки.

Он добавил, что забор построили еще в середине августа, хотя из-за отделочных работ пришлось ввести его эксплуатацию позже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Финляндия отгородилась от России «садовым забором» за 380 миллионов евро.

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