Какая разница, где тебя убьют: в чем суть новой тактики ВСУ и почему она бессмысленна

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 21 0

Военный эксперт Литовкин: новая тактика ВСУ на фронте бессмысленна из-за потерь

Фото, видео: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Украинское контрнаступление

Теперь украинские боевики почти не используют бронетехнику для атак и стараются минимизировать потери. Изменится ли от этого ход боевых действий?

Новая тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя совершенно бессмысленна. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Теперь украинские боевики почти не используют бронетехнику для атак, наступая преимущественно пехотными подразделениями. При этом они стараются рассредоточиться, чтобы снизить потери от ударов российской авиации и артиллерии.

«Просто пытаются минимизировать потери. Их заставляют идти, поэтому они придумывают разные способы уменьшить потери, потому что потери страшные», — подчеркнул эксперт.

Противник пользуется тактикой «просачивания»: по одному-два человека могут продвинуться, а потом устраивать диверсии, либо объединиться и нанести ущерб. В любом случае их планы бессмысленны, отметил Литовкин.

«Это очевидно. У них огромные потери, при этом они пытаются наступать без прикрытия с воздуха. Какая разница, где тебя убьют: в 100 метрах от окопа или на бруствере (вал для укрытия — Прим. ред.). Одно дело, когда тебя накрывает снарядом целое отделение, а другое — убивает из автомата один человек», — отметил специалист.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

4 июня 2023 года было объявлено о начале украинского контрнаступления на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные инструкторами НАТО, а также вооружения и технику, поставленные западными странами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ придется завершить контрнаступление в октябре.

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