Украинские боевики стремительно теряют боеспособность.

Уже в октябре контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может завершиться. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью на одном из YouTube-каналов.

Эксперт убежден, что на такой шаг украинцев сподвигнет погода, которая изменится в худшую сторону уже в следующем месяце. В осенних условиях ВСУ будет сложнее действовать: мобильность войск заметно сократится. Они итак, по мнению Джонсона, теряют боеспособность с каждым днем.

«А у России по-прежнему будет возможность наносить удары по украинским базам, укреплениям, местам размещения и инфраструктуре ракетами и бомбами, доставляемыми боевой авиацией», — добавил аналитик.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

4 июня 2023 года было объявлено о начале украинского контрнаступления на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные инструкторами НАТО, а также вооружения и технику, поставленную западными странами.

Спустя несколько месяцев в Минобороны РФ по-прежнему отрицают какие-либо успехи ВСУ на фронте и сообщают об огромных потерях со стороны противника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал потери Украины за время контрнаступления.