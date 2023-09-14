Угасает с каждым днем: в США назвали сроки окончания контрнаступления ВСУ

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Рита Миронова
Рита Миронова 17 0

Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ придется завершить контрнаступление в октябре

Угасает с каждым днем: в США назвали сроки окончания контрнаступления ВСУ

Фото: Reuters / GLEB GARANICH

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Тема:
Украинское контрнаступление

Украинские боевики стремительно теряют боеспособность.

Уже в октябре контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может завершиться. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью на одном из YouTube-каналов.

Эксперт убежден, что на такой шаг украинцев сподвигнет погода, которая изменится в худшую сторону уже в следующем месяце. В осенних условиях ВСУ будет сложнее действовать: мобильность войск заметно сократится. Они итак, по мнению Джонсона, теряют боеспособность с каждым днем.

«А у России по-прежнему будет возможность наносить удары по украинским базам, укреплениям, местам размещения и инфраструктуре ракетами и бомбами, доставляемыми боевой авиацией», — добавил аналитик.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

4 июня 2023 года было объявлено о начале украинского контрнаступления на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные инструкторами НАТО, а также вооружения и технику, поставленную западными странами.

Спустя несколько месяцев в Минобороны РФ по-прежнему отрицают какие-либо успехи ВСУ на фронте и сообщают об огромных потерях со стороны противника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал потери Украины за время контрнаступления.

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