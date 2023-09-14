В Германии по ТВ назвали жителей Донбасса нацистским термином

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Телеканал после разразившегося скандала все-таки извинился.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Frey; 5-tv.ru

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Спецоперация

В Германии, по всей видимости, уже не стесняются нацистской терминологии. Сотрудница немецкого федерального телеканала во время интервью со своей бывшей соотечественницей Алиной Липп, которая пыталась рассказать правду о преступлениях киевского режима в ЛНР и ДНР, применила к людям Донбасса выражение времен Третьего рейха.

«Вы говорите об этой войне и страданиях. Но почему существуют эти страдания? Кто убивает этих унтерменш?» — сказала немецкая журналистка Анна Лолль.

Так в нацистской Германии обозначали жителей Советского Союза. Сам телеканал после разразившегося скандала все-таки извинился. Попытались оправдаться, что в итоговый выпуск эта фраза не вошла, ее вырезали на монтаже.

И вообще — журналистка якобы не является постоянной сотрудницей ZDF. А, значит, за ее слова никто не отвечает.

Ранее 5-tv.ru писал, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине.

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