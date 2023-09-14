Слишком дешево: в ЕС выступили против электромобилей из Китая
В ЕС выступили против импорта электромобилей из Китая
Фото: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru
Чем чиновников в Брюсселе не устроили машины из Поднебесной?
Европа против китайских авто — специальная комиссия должна изучить ценообразование электрокаров, поставляемых из КНР. Сейчас получается, что китайские бренды продают машины по слишком низкой цене.
В среднем они дешевле европейских на 20%. Таким образом автопроизводители отбирают рынок у некогда популярных немецких брендов.
Чиновники сообщают, что маленькая стоимость держится из-за огромных субсидий со стороны правительства КНР. Чтобы защитить европейские автоконцерны, ЕС может искусственно поднять цены на китайские электромобили.
Пекин уже отреагировал на готовящееся расследование. Там заявили о крайнем недовольстве и сообщили, что будут отстаивать законные права своих компаний.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экспорт японских автомобилей в Россию увеличился на 53%.
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