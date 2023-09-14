Из-за чего могут быть сбои в дыхании?

Одышка — это такой симптом, который не беспокоит. Например, он может возникнуть, когда человек поднимается по лестнице с пакетами или же во время выполнения физических упражнений в спортивном зале. Однако если она нормальна, то должна быстро проходить — буквально за пару минут. Но если она не проходит, то это может указывать на «сердечную» одышку, которая является красным маркером и указывает на то, что в организме присутствует сбой работы органы. По каким же признакам ее распознать? Об этом aif.ru рассказала к. м. н., врач-терапевт, кардиолог Ольга Козлова.

Под одышкой понимают нарушение ритма, частоты и глубины дыхания. Из-за этого у человека может развиться ощущение нехватки воздуха. Несмотря на то, что она в общем количестве — норма, нередко бывает и так, что такое дыхание становится признаком серьезных заболеваний.

Сбои в дыхании могут быть из-за:

Центрального генеза — повреждения мозга и нервной системы, она может возникнуть при неврозе и ряда иных функциональных патологий.

Легочной — при болезнях легких, к примеру, на фоне пневмонии.

Сердечной — в этом случае чувство нехватки воздуха становится следствием ишемической болезни, артериальной гипертензии, различных пороков сердца или аритмий.

Гематогенной —говорит о снижении уровня гемоглобина в крови.

Разница одышки

Важно понимать, что легочная и сердечная одышки разные. Если есть симптомы первой, то это говорит о том, что снижается сократительная способность сердца и происходит сбой в процессе расслабления, камеры сердца становятся больше, вследствие чего оно перестает справляться с нагрузкой, появляется застой в малом круге кровообращения, из-за чего развивается сбой в газообмене.

Легочная же обычно развивается из-за нарушения проходимости бронхов, когда появляются сужения или фиброзная ткань, а также скапливается мокрота в органах систем дыхания. В этом случае сопутствующим признаком становится кашель.

В зависимости от природы одышки могут появляться и такие симптомы, как: слабость и усталость, быстрый пульс, головокружение, отеки ног, харканье кровью, посинение области губ и ногтей на фоне нарушения кровообращения, боли в грудине.

Даже при появлении сильной одышки при физической нагрузки, которая чаще всего говорит о том, что человек якобы нетренированный, все же стоит пройти обследование у врача.

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