В это трудно поверить: на какие болезни указывают глаза Санпаку

С физиологической точки зрения, такой взгляд может быть признаком серьезного недуга.

Глаза Санпаку, которые в азиатский странах называют «проклятым взглядом». Считается, что такого человека ждет тяжелая и даже трагичная судьба. Однако, как объяснила 5-tv.ru врач-офтальмолог Дарья Барышникова, синдром может быть простой особенностью физиологии или являться симптомом серьезного заболевания.

По словам специалиста, к офтальмологии этот синдром никакого отношения не имеет.

«Если мы посмотрим те же снимки, которые мы можем найти в интернете, мы видим, что здесь либо поднят взгляд и, естественно, поднимается эта полоска, либо у нас опущено чуть-чуть лицо и мы видим сразу эту склеру», — объясняет эксперт.

Однако врач отмечает, что синдром может быть признаком некоторых патологий. Речь идет о это экзофтальме, который появляется на фоне проблем с щитовидной железой. В народе его называют «пучеглазие».

«Это могут быть последствия блефаропластики нижней, когда немножечко веко подтянуто неправильно, и также появляется эта полосочка склеры», — говорит врач.

Кроме того, подобное явление может указывать на наличие каких-то новообразований костной системы или головного мозга, как добавляет Барышникова.

Также синдром может проявиться при миопии, то есть близорукости. По словам эксперта, чем ниже зрение, тем сильнее вытягивается глаз и, следовательно, может также появиться белок сверху или снизу зрачка. Все это вполне можно считать нормой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего стоит бояться людям с глазами Санпаку.