В Латвии намерены полностью запретить русский язык в школах

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 5 0

Великий и могучий исключат даже в качестве второго иностранного.

В Латвии намерены полностью запретить русский язык в школах

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

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Министерство образования Латвии планирует запретить русский язык в школах даже в качестве второго иностранного языка. Об этом сообщает агентство «Sputnik Ближнее зарубежье».

В ведомстве уже выдвинули данное предложение, пишет ресурс в своем Telegram-канале. Уточняется, что власти хотят запретить учителям преподавать язык в латвийских учебных заведениях.

Дети в латвийских школах с первого класса изучают русский язык в качестве третьего языка (второго иностранного). Вторым, после местного, для них считается английский.

Ожидается, что в 2026–2027 годах в качестве второго иностранного языка латвийским школьникам будет предложен один из языков стан Евросоюза. К этому обяжут поправки в законодательство, регулирующее сферу образования.

Ранее 5-tv.ru писал, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится в ООН и СЕ из-за планов Латвии выселять россиян.

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