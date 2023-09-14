США ввели санкции против десятков компаний России и физлиц

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 106 0

Прежде стало известно, что под ограничения может подпасть и Турция.

США ввели санкции против десятков компаний России и физлиц

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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США расширили санкции в отношении России, внеся в список более 20 граждан и десятки компаний. Об этом сообщает американский Минфин.

В частности, в перечне оказались производители автомобилей — «АвтоВАЗ», «Соллерс», «Автодор» и «Москвич». Кроме того, под ограничения подпали банк «Ак Барс», «Русская медная компания», «Трансмашхолдинг» и «Криогенмаш»

Среди физических лиц — граждане России, Эстонии, Турции и Грузии. Под санкциями США теперь предприниматели Искандар Махмудов и Андрей Бокарев.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США могут ввести санкции против Турции, которая кобы помогает России обходить ограничения.

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