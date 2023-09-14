США планируют ввести санкции против Турции якобы за помощь России

США могут ввести санкции против Турции, которая кобы помогает России обходить ограничения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в американском Минфине.

Уточняется, что ограничения могут затронуть пять турецких компаний, а также одно физическое лицо. Они, по информации Штатов, могли оказывать материальную поддержку российским организациям, оказавшимся под санкциями.

«За последние 18 месяцев мы делились своими опасениями с турецким правительством и частным сектором и информировали их о значительных рисках ведения бизнеса с теми, на кого мы наложили санкции», — добавил собеседник Reuters.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз перестал называть российских предпринимателей олигархами.