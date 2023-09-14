«Могут грозить общественные работы»: Авраам Руссо два года не платит штрафы

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 19 0

Авраам Руссо игнорирует штрафы за неправильную парковку

«Могут грозить общественные работы»: Авраам Руссо два года не платит штрафы

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певец должен заплатить больше 11 тысяч рублей.

Звезда российской эстрады Авраам Руссо два года не выплачивает штраф за неправильную парковку. По данным Telegram-канала Mash, сейчас долг увеличился вдвое из-за просрочки по выплате.

Руссо дважды оставлял автомобиль под запрещающими знаками: в 2021 и 2022 годах. Певцу выписали два штрафа в размере 500 и 5000 рублей — за остановку в неположенном месте и неуплату платной стоянки. Из-за того, что артист по непонятным причинам игнорировал квитанции, суд удвоил сумму штрафов, и в случае еще одной неуплаты музыканту могут грозить общественные работы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Авраам Руссо заявил о наличии у себя удивительных способностей.

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