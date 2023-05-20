Авраам Руссо заявил о способности определять болезни по ногтям и языку: «Могу отсканировать»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 680 0

Певец Авраам Руссо заявил о способности определять болезни по ногтям и языку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV; 5-tv.ru

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Артист несколько лет постигал тонкости нетрадиционной медицины. Получив опыт, он готов помогать окружающим.

Певец Авраам Руссо заявил, что умеет определять болезнь по ногтям и языку человека. О способностях артистка выяснил корреспондент 5-tv.ru он рассказал за кулисами музыкального фестиваля MGIMO Stars.

«Закончил интересную методику по ногтям и языку. Это пятитысячелетняя китайская методика. Это единственная методика, которой верю. Глядя на язык и ногти человека, я могу отсканировать его», — заявил знаменитость.

Оказалось, что изучать нетрадиционную медицину он начал несколько лет назад. Даже создал свой первый вебинар под названием «Дух, душа и тело», на котором делился опытом и знаниями.

К слову, музыкальный фестиваль MGIMO Stars прошел в Москве при поддержке «Русской медиагруппы» на территории МГИМО. Мероприятие было приурочено к указу президента РФ Владимира Путина объявить 2023-й годом педагогики и наставничества. На сцене собрались лучшие студенты университета и популярные артисты, которые исполнили свои хиты вместе со студентами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Авраам Руссо попал в больницу.

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