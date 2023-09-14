Словакия выслала одного сотрудника посольства РФ из страны
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Решение принято МИД страны. С чем оно связано?
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/M. Popow
Словакия выслала одного сотрудника посольства России из страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД.
«Словакия сегодня приняла решение выслать сотрудника посольства России в республике. Причиной является его деятельность, противоречащая Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что посла США в России Линн Трейси вызвали в МИД в Москве, где предъявили ей официальную ноту об объявлении американских дипломатов персонами нон грата.
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