Словакия выслала одного сотрудника посольства РФ из страны

Словакия выслала одного сотрудника посольства России из страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД.

«Словакия сегодня приняла решение выслать сотрудника посольства России в республике. Причиной является его деятельность, противоречащая Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посла США в России Линн Трейси вызвали в МИД в Москве, где предъявили ей официальную ноту об объявлении американских дипломатов персонами нон грата.