Словакия выслала одного сотрудника посольства РФ из страны

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 14 0

Решение принято МИД страны. С чем оно связано?

Словакия выслала одного сотрудника посольства РФ из страны

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/M. Popow

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Словакия выслала одного сотрудника посольства России из страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД.

«Словакия сегодня приняла решение выслать сотрудника посольства России в республике. Причиной является его деятельность, противоречащая Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посла США в России Линн Трейси вызвали в МИД в Москве, где предъявили ей официальную ноту об объявлении американских дипломатов персонами нон грата.

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