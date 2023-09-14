Концерт «Ленинграда» в «Лужниках» отменили за три дня до шоу

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Полина Долгова
Полина Долгова 65 0

Что же делать поклонникам группы?

Концерт «Ленинграда» в «Лужниках» отменили за три дня до шоу

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В Москве отменили концерт группы «Ленинград», который должен был состояться в «Лужниках» 16 сентября, говорится на сайте Kassir.ru.

«Мероприятие, запланированное к проведению на площадке БСА „Лужники“ 16 сентября 2023 года в 19:00, отменено», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что концерта не будет по независящим от организаторов причинам. Покупателям обещают вернуть деньги за билеты.
К слову, возмущенные фанаты уже налетели на социальные сети группы, в которых задают вопросы о том, почему концерт отменен и требует объяснения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что осталось за кадром шоу SHAMAN в Петербурге.

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