Концерт «Ленинграда» в «Лужниках» отменили за три дня до шоу

В Москве отменили концерт группы «Ленинград», который должен был состояться в «Лужниках» 16 сентября, говорится на сайте Kassir.ru.

«Мероприятие, запланированное к проведению на площадке БСА „Лужники“ 16 сентября 2023 года в 19:00, отменено», — говорится в сообщении.

Музеи Петербурга станут бесплатными на три дня в ноябре

Уточняется, что концерта не будет по независящим от организаторов причинам. Покупателям обещают вернуть деньги за билеты.

К слову, возмущенные фанаты уже налетели на социальные сети группы, в которых задают вопросы о том, почему концерт отменен и требует объяснения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что осталось за кадром шоу SHAMAN в Петербурге.