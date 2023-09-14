Музеи Петербурга станут бесплатными на три дня в ноябре

Эфирная новость 58 0

Это связано с проведением международного культурного форума.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Все музеи Петербурга на три дня станут абсолютно бесплатными. Так гости и жители города на Неве смогут приобщиться к международному культурному форуму, который пройдет с 16 по 18 ноября.

Основными площадками станут Главный штаб Государственного Эрмитажа, Новая сцена Мариинского театра и Михайловский театр. В программе — концерты и выставки, а также встречи с арт-экспертами, режиссерами и музыкантами со всего мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Восточный экономический форум, который завершился на острове Русский, стал еще и площадкой по внедрению инноваций.

Одна из таких — первый в стране проект по продаже цифровых прав на предметы искусства. Смелое решение позволит привлекать деньги для развития музеев, в том числе, реставрации фресок из коллекции Эрмитажа.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
95.98
1.28 103.11
1.55
Прощай, ретроградный Меркурий! Чего ждать знакам зодиака в ближайшие три...

Последние новости

18:35
«Очередные вбросы»: Пушилин опроверг взятие Андреевки украинскими нацистами
18:34
Режим ЧС объявили на итальянской Лампедузе из-за тысяч мигрантов
18:21
«Я не имела права голоса»: Гузеева раскрыла правду о работе с Гурченко
18:20
«Могут грозить общественные работы»: Авраам Руссо два года не платит штрафы
18:12
«Схемы усложняются»: как мошенники могут взять на вас кредит
18:03
Музеи Петербурга станут бесплатными на три дня в ноябре

Сейчас читают

"Моя новая пассия!": Маликов огорошил фото с женоподобным мужчиной
Поставило крест на всем: как выглядит неизлечимо больная Маргарита Терехова
Депутат Госдумы Артем Кирьянов исключил повышение ключевой ставки ЦБ
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России