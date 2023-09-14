Музеи Петербурга станут бесплатными на три дня в ноябре

Все музеи Петербурга на три дня станут абсолютно бесплатными. Так гости и жители города на Неве смогут приобщиться к международному культурному форуму, который пройдет с 16 по 18 ноября.

Основными площадками станут Главный штаб Государственного Эрмитажа, Новая сцена Мариинского театра и Михайловский театр. В программе — концерты и выставки, а также встречи с арт-экспертами, режиссерами и музыкантами со всего мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Восточный экономический форум, который завершился на острове Русский, стал еще и площадкой по внедрению инноваций.

Одна из таких — первый в стране проект по продаже цифровых прав на предметы искусства. Смелое решение позволит привлекать деньги для развития музеев, в том числе, реставрации фресок из коллекции Эрмитажа.