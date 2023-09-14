Шольц сравнил военную помощь Украине с участием ФРГ в бомбардировке Югославии

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул важность участия своей страны в украинском конфликте, сравнив ситуацию с применением войск ФРГ в бомбардировках Югославии в составе НАТО в 1999 году. Тогда впервые после поражения в Великой Отечественной войне (1945 год) немецкие военнослужащие пришли на чужую землю с оружием. Об этом Шольц заговорил в эфире подкаста радиопередачи Cosmo.

«Эта война в Югославии была чем-то, что стало первой сменой эпохи, поскольку Германия впервые приняла решение вмешаться в такую ситуацию с помощью собственного оружия», — заявил он.

События на Балканах канцлер назвал миротворческой миссией, которая представляла собой, в том числе, военную операцию, «чтобы прекратить убийства». Политик отметил, что югославский конфликт сыграл роль и в его карьере, так как годом ранее он избрался депутатом в бундестаг. Одним из первых решений Шольца стало это «миротворческое» вторжение.

Канцлер также отметил, что рассматривает присоединение балканских стран к Евросоюзу как способ достижения мира во всем регионе. По его словам, для ФРГ и конфликт в Югославии, и военная помощь Украине олицетворяют «смену эпохи».

Тем временем рейтинг правящей партии, в которую входят социал-демократы во главе с Олафом Шольцем, стремительно падает. Как сообщал 5-tv.ru, показатели достигли самого низкого уровня со времен федеральных выборов 2021 года.