Громкое дело экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя: главное

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Бывший чиновник отправился за решетку на ближайшие 4,5 года. В чем он виновен?

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

Суд в Красноярске вынес приговор по громкому делу известного экс-чиновника Олега Митволя. Его признали виновным в присвоении миллиарда рублей, который был выделен из бюджета на строительство метро. Из-за этого город-миллионник еще на несколько лет оказался в режиме ожидания — только недавно проект наконец удалось перезапустить. В итоге — Митволь едет в колонию. Детали — в большом репортаже узнал Хаирбека Алмакаева.

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