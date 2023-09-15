Громкое дело экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя: главное
Бывший чиновник отправился за решетку на ближайшие 4,5 года. В чем он виновен?
Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru
Суд в Красноярске вынес приговор по громкому делу известного экс-чиновника Олега Митволя. Его признали виновным в присвоении миллиарда рублей, который был выделен из бюджета на строительство метро. Из-за этого город-миллионник еще на несколько лет оказался в режиме ожидания — только недавно проект наконец удалось перезапустить. В итоге — Митволь едет в колонию. Детали — в большом репортаже узнал Хаирбека Алмакаева.
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