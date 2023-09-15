Не только над Крымом: где еще Илон Маск отключал систему Starlink
WP: Маск отключал Starlink на востоке Украины при контрнаступлении ВСУ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ron Sachs; 5-tv.ru
На фоне этих известий бизнесмена предлагают номинировать на Нобелевскую премию мира.
Илон Маск отключал спутниковую систему связи Starlink не только над Крымом. По данным газеты The Washington Post, ВСУ не удалось воспользоваться системой еще и во время контрнаступления на востоке Украины.
А биограф Маска добавил, что миллиардер в принципе не разрешает использовать свои спутники для нападения — разве что для обороны. А изначально создавал сеть вообще для развлечений, чтобы обеспечить сигналом поклонников сериалов и видеоигр.
Так или иначе, раздается все больше голосов с предложением вознаградить миротворческие усилия Маска. Сначала сообщалось о возможной номинации на Нобелевскую премию мира, а теперь еще и на премию Сахарова — главную правозащитную награду Евросоюза, сообщает издание Politico.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маск может лишиться контрактов с Пентагоном на многие миллиарды вслед за выходом биографии, которая вызвала невероятный скандал. Причем всех зацепила лишь одна из почти 700 страниц книги.
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