Грандиозный скандал: как история со Starlink повлияет на будущее Илона Маска

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Публику в новой биографии миллиардера преимущественно заинтересовала лишь одна страница.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ron Sachs; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Предприниматель Илон Маск может лишиться контрактов с Пентагоном на многие миллиарды вслед за выходом биографии, которая вызвала невероятный скандал. Причем всех зацепила лишь одна из почти 700 страниц книги.

Там владелец спутниковой системы Starlink рассказывает, что не дал украинцам активировать ее над Крымом и тем самым предотвратил если не Третью мировую, то как минимум второй Перл Харбор. С биографией миллиардера ознакомилась корреспондент «Известий» Диана Кроввиди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск раскритиковал тех, кто обвинил его в государственной измене за выключение Starlink вблизи Крыма. Он подчеркнул, что США не находятся в состоянии войны с Россией.

Тема:
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