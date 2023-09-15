Удерживают насильно? Байден впервые публично признал себя марионеткой

Политический лидер США оказался в тупике.

Президент США Джо Байден впервые признал себя марионеткой. Камеры запечатлели признание лидера США: противоречивые слова спровоцировали нешуточную реакцию в соцсетях.

На днях официальный представитель демократов на совещании отказался отвечать на один из ключевых вопросов. Вместо прямого и развернутого монолога Байден неожиданно сообщил: если он сейчас ответит то, что думает, «у него будут проблемы».

«Я бы хотел ответить на все ваши вопросы. Но если я это сделаю, у меня будут проблемы», — сказал Байден своим слушателям, отказавшись вдаваться в подробности, о каких именно трудностях может идти речь.

В Сети Байдена подняли на смех. Пользователи в одном из популярном сервисе микроблогов назвали политика «юмористом, достойным своих соратников». Кто-то и вовсе иронично предположил, что «этот спектакль когда-то должен закончиться». Третья сторона отметила, что «наблюдать за всем происходящим от американского президента грустно до слез».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Конгрессе США начали официальное расследование в отношении президента Джо Байдена.