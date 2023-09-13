В Конгрессе США начинают официальное расследование в отношении президента Байдена
Американский лидер никак серьезно не комментирует это дело. Неужели его ничто не пугает?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cpt. Molly Treece/U.S. Army; 5-tv.ru
Угроза импичмента Джо Байдена становится реальностью. Против президента США запустил расследование особый комитет палаты представителей.
Семью действующего главы государства обвиняют в организации тайного бизнеса в Средней Азии и получении многомиллионных незаконных доходов. Перспективы дела оценил Александр Тузиков.
Читайте также
+9° 767 мм рт. ст.
93%
93%
94.70
-1.81 101.56
-1.97
-1.81 101.56
-1.97
Нашли ошибку?