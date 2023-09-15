Мощный пожар разгорелся на складе под Краснодаром

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 55 0

На место экстренно выдвинулись спасатели.

Мощный пожар разгорелся на складе под Краснодаром

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Мощный пожар разгорелся на складе под Краснодаром. Как сообщили в МЧС, спасатели прибыли на место в считанные минуты. Удалось установить, что площадь возгорания к тому моменту достигла двух тысяч квадратных метров.

В тушении огня были задействованы 71 человек и 26 единиц техники. К счастью, по предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Детали случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взорвавшийся в Махачкале дом был построен незаконно. Каким-то чудом удалось избежать жертв, потому что в считанные секунды две квартиры охватило огнем, а перекрытия рухнули.

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