Мощный пожар разгорелся на складе под Краснодаром
На место экстренно выдвинулись спасатели.
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
Мощный пожар разгорелся на складе под Краснодаром. Как сообщили в МЧС, спасатели прибыли на место в считанные минуты. Удалось установить, что площадь возгорания к тому моменту достигла двух тысяч квадратных метров.
В тушении огня были задействованы 71 человек и 26 единиц техники. К счастью, по предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
Детали случившегося уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что взорвавшийся в Махачкале дом был построен незаконно. Каким-то чудом удалось избежать жертв, потому что в считанные секунды две квартиры охватило огнем, а перекрытия рухнули.
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