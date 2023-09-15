На Алтае стартует международная экспедиция по изучению снежных барсов

Международная экспедиция по изучению снежного барса в Республике Алтай стартует 18 сентября. Об этом сообщили в Межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса „Ирбис“».

Всех желающих будут ждать в 14:00 в визит-центре Национального парка «Сайлюгемский». В 2022-м ученым удалось выяснить, что на территории Алтайского края обитают 13 особей снежного барса.

В этом году специалисты из разных уголков России поделятся друг с другом опытом, обследуют места обитания хищника, установят камеры, а также соберут материал для анализа. С 19 по 27 сентября участники экспедиции встретятся с местными жителями и скотоводами, чтобы рассказать им о важности охраны природы и сохранения снежного барса в стране.

Зачастую хищники нападают на домашний скот. В качестве компенсации за предыдущий и будущий ущерб местным фермерам перечислили средства для создания новых стад.

После официального открытия экспедиции ассоциация в торжественной обстановке вручит представителям заповедников фотоловушки и их комплектующие, обмундирование, а также оборудование для работы в полевых условиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России восстанавливается популяция снежного барса.