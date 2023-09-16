Из вредности не получится: кому работодатель не может отказать в трудоустройстве

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 17 0

Работодатель не может отказать в трудоустройстве беременным и инвалидам

Из вредности не получится: кому работодатель не может отказать в трудоустройстве

Фото: www.globallookpress.com / Markus Brunner

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В каких случаях смело можно идти в суд, чтобы оспорить отказ?

В 2022 году Верховный суд России утвердил Обзор судебной практики за предыдущие три года, где разъяснил основные спорные аспекты между сотрудником и работодателем. Издание URA.RU собрало законные и незаконные причины отказов при приеме на работу.

Так, без объяснения конкретных причин отказывать в трудоустройстве работодатель не имеет права. Среди законных оснований значатся наличие у кандидата медицинский противопоказаний, юный возраст — до 18 или до 16 лет в некоторых случаях, а также иностранное гражданство соискателя.

Кроме того, работодатель может отказать в работе тому, кто решением суда не может занимать определенную должность, не имеет достаточной квалификации, либо же не предоставил список требуемых документов. Кстати, Минтруд также утвердил перечень работ, которые не могут выполнять именно женщины — стоит учитывать и этот момент.

При этом работодатель не имеет права отказать в работе лицам, избранным на должность по конкурсу, инвалидам с направлением на трудоустройство от Центра занятости в счет квоты, а также тем, кто приглашен в порядке перевода из другой организации. Строго не допускаются дискриминационные причины отказа в трудоустройстве: из-за расы, цвета кожи, национальности, семейного положения и отношения к религии.

К этому же относится беременность или наличие детей. Для госслужбы в списке недобросовестных причин значится отказ бывшим работникам, которые прервали трудовую деятельность из-за службы в российской армии по призыву, однако это действует первые три месяца после мобилизации. Любой незаконный отказ в трудоустройстве можно обжаловать через суд.

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Из вредности не получится: кому работодатель не может отказать в трудоустройстве

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