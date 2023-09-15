Суд признал законным арест сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 13 0

Мужчина проходит главным фигурантом по уголовному делу о курировании деятельности организации-иноагента.

Суд признал законным арест сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

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Мосгорсуд признал законным арест сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца. Об этом 5-tv.ru сообщил источник из суда.

Мужчина проходит подозреваемым по делу об организации работы нежелательной организации в России. С 2003 года, по официальным данным, «Голос»* наблюдает за избирательным процессом в России. При этом известно, что деятельность структуры финансировалась из-за рубежа.

18 августа Басманный суд Москвы санкционировал арест Мельконьянца сроком до 17 октября. Сторона защиты пыталась обжаловать решение и изменить меру пресечения, однако жалоба осталась без удовлетворения.

«Следователи приобщили к материалам дела данные о том, что Мельконьянц пытался уехать из России. Следователь заявлял в суде, что сопредседатель „Голоса“, * находясь на свободе, способен пытаться скрыться от следствия и суда, а также имеет международные связи», — рассказал источник.

Прокурор согласился с такими предположениями и поддержал следователя. При этом сам подозреваемый просил судью отказать им в удовлетворении этого ходатайства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что администратора «Кремлевской прачки» оставили под арестом на три месяца.

* — включен Минюстом в список незарегистрированных организаций-иноагентов.

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