Администратора «Кремлевской прачки» оставили под арестом на три месяца

Михаил Поляков обвиняется в вымогательстве. Ему грозит до 15 лет.

В понедельник, 11 сентября, Тверской суд Москвы принял решение о продлении ареста администратору Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаилу Полякову. Как передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда, его оставили под стражей до 13 декабря.

Михаил Поляков вместе с другими фигурантами дела обвиняется в вымогательстве 40 миллионов рублей у руководства компании АО «Ланит». Предполагается, что эти деньги он просил за удаление и блокировку негативных публикаций о фирме. Арестованным ранее гендиректору «Наследия» Александру Санину и переводчику ООО «Ветераны» Денису Савинскому меру пресечения в виде заключения под стражу также оставили без изменений. Расследование уголовного дела продолжается.

Стоит отметить, что заседание проходило в закрытом режиме, об этом просили защитники Полякова.

«С учетом его профессиональной деятельности, с учетом проведения специальной военной операции и заинтересованности украинских спецслужб, а также различных врагов нашего государства к Михаилу Полякову как к заявленному администратору телеграм-канала „Кремлевская прачка“, который с начала СВО занимал пророссийскую позицию и публиковал сведения, разоблачающие отдельных представителей нацисткого режима нынешней власти Украины, прошу на время рассмотрения закрыть заседание», — прокомментировал свою просьбу адвокат Горгадзе.

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