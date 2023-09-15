В Китай по Северному морскому пути впервые доставлена партия СПГ от «Газпрома»

Российская компания «Газпром» впервые доставила в Китай по Северному морскому пути сжиженный природный газ (СПГ) собственного производства. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

В КНР газ, произведенный компанией, был доставлен танкером «Великий Новгород».

«Это первая поставка СПГ производства „Газпрома“ по Северному морскому пути», — сообщили в «Газпроме», отметив, что использование данного маршрута существенно сокращает сроки доставки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз до 2027 года не сможет обходиться без российского газа.