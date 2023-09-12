Шульгинов: ЕС до 2027 года не сможет обходиться без российского газа

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Сейчас Россия в основном осуществляет поставки ресурса в Турцию, Сербию и Венгрию.

Фото, видео: www.globallookpress.com / RosneftRu; 5-tv.ru

Николай Шульгинов — министр энергетики РФ — в студии «Известий» на полях Восточного Экономического Форума (ВЭФ) рассказал о современных поставках российского газа в Европу и отметил, что до 2027 года без них ЕС точно не обойтись.

«Мы продаем, исходя из цен, СПГ в том числе и в Европу. Мы работаем по своим направлениям, получаем от этого выгоду. В некоторых странах мы занимаем второе место по объему продажи. Что касается поставок газа трубопроводного, то они ограничены. Но все понимают, что скорее всего и даже говорят об этом открыто, что обойтись без российского газа трудно, по крайней мере до 2027 года», — уточнил он.

По словам Шульгинова, сейчас Россия в основном осуществляет поставки ресурса в Турцию, Сербию и Венгрию.

«Основные поставки идут в Турцию, Сербию и Венгрию и часть идет в Австрию», — подытожил министр.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что гендиректор «Росатома» не исключил экспорт атомной электроэнергии с Дальнего Востока.

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