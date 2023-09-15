Свадебная столица: бум браков зафиксировали в Петербурге

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Рекордное за пять лет количество свадеб прошло летом в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn; 5-tv.ru

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Причем связать себя супружескими узами едут со всей России.

В Петербурге свадебный бум: по подсчетам городской администрации, минувшим летом здесь вступили в брак 18,7 тысячи пар. Это рекордный показатель за пять лет.

Причем связать себя супружескими узами едут со всей России. Северная столица становится центром не только культурного и делового туризма, но и свадебного.

Возраст молодоженам тоже не помеха. Самому пожилому брачующемуся — 96 лет, а самой опытной невесте — 83 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что 23 августа в Гостином дворе прошла официальная регистрация отношений в рамках Московского урбанистического форума. Так, 60 влюбленных пар официально заключили браки под живописными сводами старинного особняка.

Помогли провести церемонии регистраторам рэп-исполнитель ST, актриса Катерина Шпица, певицы Юлианна Караулова, Анна Семенович и другие.

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