«Торжество любви»: звезды шоу-бизнеса зарегистрировали отношения 800 пар

Как говорил классик, любви все возрасты покорны!

23 августа 2023 года в Гостином дворе прошла официальная регистрация отношений в рамках Московского урбанистического форума. 800 влюбленных пар официально заключили браки под живописными сводами старинного особняка. Помогли провести церемонии регистраторам рэп-исполнитель ST, актриса Катерина Шпица, певицы Юлианна Караулова, Анна Семенович и другие.

«В Москве существует и активно продвигается тренд на красивые числа. И москвичи часто выбирают красивые даты с красивыми цифрами. Поэтому дата 23.08.2023 была выбрана неслучайно», — эксклюзивно объяснила начальник управления ЗАГС Светлана Уханева корреспонденту 5-tv.ru.

Рэп-исполнитель ST признался, что, как только он познакомился со своей супругой Ассоль, то сразу сказал ей, что она будет его женой. Девушка не восприняла слова артиста всерьез и посмеялась над ними, тем не менее, мужчина добился своего, и в сентябре этого года супруги отмечают восемь лет со дня свадьбы и девять — со дня знакомства. Рэпер назвал себя старовером. По его мнению, жена обязательно должна брать фамилию мужа.

«У нас активно освещается в СМИ институт разводов, и из этого делают инфоповоды, а вот про семейные ценности говорят мало. И здорово, что вот мы с вами говорим, что сегодня люди сюда приходят, видят, что семья — это классно. Мы с Ассоль пропагандируем семейные ценности как в своих соцсетях, так и я — в своих песнях», — поделился ST.

Актриса Катерина Шпица рассказала, что, видя счастливые глаза молодоженов, окунается в день своего бракосочетания.

«Я получаю огромное удовольствие. Я так радуюсь за людей. Я представляю, что они испытывают. <…> Это торжество любви, это торжество будущей семьи», — считает артистка.

Катерина Шпица не согласна с распространенным мнением, что бракосочетание — это простой штамп в паспорте. Актриса убеждена, что с любимым человеком необходимо официально узаконить отношения. Как вспоминает Шпица, она испытала особый трепет, когда в первый раз на законных основаниях назвала своего супруга Руслана Панова мужем, а в ответ услышала от него заветное слово «жена».

«Все-таки этот ритуал был насыщен определенной энергией, тысячелетиями этот процесс шел. И мне кажется, что сила человечества в прогрессивности и сохранении традиций. Бракосочетание — это традиция и очень важный ритуал, в котором люди демонстрируют, что они признают исключительность друг друга, они демонстрируют свое намерение быть друг с другом, преодолевая трудности и проживая вместе счастье», — уверена Шпица.

По мнению Анны Семенович, нет идеального возраста для решения официально узаконить свои отношения. Ведь, как говорил классик, любви все возрасты покорны!

«Кто-то в 20 лет обретает свою вторую половинку, кто-то в 30, кто-то в 40. Сегодня здесь женились совершенно разного возраста пары, разной конституции, строения: девушки были и с формами, и более худенькие, и мужчины были высокие, и невысокого роста. <…> Надо выходить замуж и жениться, когда ты действительно влюблен!» — уверена певица.

Тем не менее, спешить с браком не стоит. Когда же возлюбленные убедятся в том, что видят будущее друг с другом, более того, когда они примут решение завести общих детей, то, конечно, — это повод пойти в ЗАГС.

Юлианна Караулова призналась, что ее захлестнули эмоции от того, что она оказалась причастной к столь важному для каждой пары событию. Певица даже расплакалась от трогательности момента, наблюдая, как прямо перед ней соединяются сердца.

«Когда ты видишь, как волнуется невеста, как у нее стоят слезы, как волнуется жених, как у них трясутся руки. Все это действительно так важно, так трогательно. Они одевают друг другу кольца, рядом рыдает мама. В общем, конечно, невозможно не поддаться этому эмоциональному всплеску, и меня тоже накрыло этой волной», — рассказала Караулова.

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