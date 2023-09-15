Генпрокурор РФ Краснов провел переговоры с коллегами из СНГ

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Рита Миронова
Рита Миронова 15 0

Встреча состоялась в рамках 33-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ в Баку.

Фото, видео: © РИА Новости / Мурад Оруджев

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов принял участие в заседании Координационного совета Генеральных прокуроров государств — участников СНГ в Азербайджане. В пресс-службе ведомства сообщили, что повестка мероприятия включала 16 вопросов.

Все члены совета выступили с докладами по различным направлениям деятельности: защита конституционных прав граждан в уголовном процессе, меры по обеспечению прав несовершеннолетних, противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, практика привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших насильственные преступления для обеспечения незаконного оборота наркотиков.

Выступление Игоря Краснова как председателя совета было посвящено роли прокуратуры в защите государственной собственности. Прокурорам предоставлен значительный объем полномочий, они в досудебном порядке понуждают должностных лиц к устранению нарушений.

«За полтора года внесено свыше 70 тысяч соответствующих актов. Их рассмотрение обеспечивает восстановление прав государства на владение, пользование и распоряжение имуществом. В результате увеличиваются доходы бюджетов всех уровней, как следствие возможности выполнения социальных обязательств», — отметил Генпрокурор России.

Еще одним эффективным механизмом защиты государственной собственности Краснов назвал реализацию прокурорами полномочий по контролю за расходами чиновников.

По требованию прокуратуры Росимуществом приняты меры по вовлечению в оборот двух тысяч объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности, которые по тем или иным причинам не использовались по назначению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Генпрокурор РФ Краснов встретился с членом комитета КНР по проверке дисциплины.

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