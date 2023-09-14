Генпрокурор РФ Краснов встретился с членом комитета КНР по проверке дисциплины

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов встретился с членом постоянного комитета Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины, членом Государственного контрольного комитета Му Хунъюй (в ранге министра).

Встреча состоялась 14 сентября в Москве по инициативе китайской гостьи в рамках ее визита в Россию, где она участвовала в форуме Азиатской ассоциации омбудсменов в Казани с 11 по 13 сентября. 15 сентября Му Хунъюй должна посетить Санкт-Петербург с рабочим визитом.

Краснов отметил, что отношения России и Китая вышли на новый уровень стратегического партнерства в рамках курса, который задали главы двух государств — президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Также он рассказал китайскому министру о широких полномочиях по надзору за исполнением законов в стране, которыми наделено его ведомство, а также о ведущей роли надзорного органа в вопросах противодействия коррупции.

«Прокуроры осуществляют контроль за расходами и доходами чиновников, принимают меры по возмещению ущерба, причиненного актами коррупции и возврату финансовых средств, незаконно выведенных из страны», — заявил он.

Одной из приоритетных задач российских прокуроров Краснов назвал антикоррупционное просвещение. Он также сообщил о планах провести на полях 10-й сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции выставку работ призеров ежегодного Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы, который организует Генпрокуратура РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин шуткой ответил на вопрос про секреты Си Цзиньпина.