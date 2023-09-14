Генпрокурор РФ Краснов встретился с членом комитета КНР по проверке дисциплины

|
Рита Миронова
Рита Миронова 10 0

Мероприятие состоялось по инициативе Му Хунъюй в рамках ее визита в Россию.

Генпрокурор РФ Краснов встретился с членом комитета КНР по проверке дисциплины

Фото: epp.genproc.gov.ru; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов встретился с членом постоянного комитета Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины, членом Государственного контрольного комитета Му Хунъюй (в ранге министра).

Встреча состоялась 14 сентября в Москве по инициативе китайской гостьи в рамках ее визита в Россию, где она участвовала в форуме Азиатской ассоциации омбудсменов в Казани с 11 по 13 сентября. 15 сентября Му Хунъюй должна посетить Санкт-Петербург с рабочим визитом.

Краснов отметил, что отношения России и Китая вышли на новый уровень стратегического партнерства в рамках курса, который задали главы двух государств — президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Также он рассказал китайскому министру о широких полномочиях по надзору за исполнением законов в стране, которыми наделено его ведомство, а также о ведущей роли надзорного органа в вопросах противодействия коррупции.

«Прокуроры осуществляют контроль за расходами и доходами чиновников, принимают меры по возмещению ущерба, причиненного актами коррупции и возврату финансовых средств, незаконно выведенных из страны», — заявил он.

Одной из приоритетных задач российских прокуроров Краснов назвал антикоррупционное просвещение. Он также сообщил о планах провести на полях 10-й сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции выставку работ призеров ежегодного Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы, который организует Генпрокуратура РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин шуткой ответил на вопрос про секреты Си Цзиньпина.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
95.98
1.28 103.11
1.55
Прощай, ретроградный Меркурий! Чего ждать знакам зодиака в ближайшие три...

Последние новости

15:34
«Ослабление влияния США»: в Британии заявили о крупной победе России над Западом
15:26
Вучич назвал безуспешными переговоры Белграда и Приштины
15:21
Какая разница, где тебя убьют: в чем суть новой тактики ВСУ и почему она бессмысленна
15:15
FPV-дрон «Упырь» начали применять в зоне спецоперации на Украине
15:14
Генпрокурор РФ Краснов встретился с членом комитета КНР по проверке дисциплины
15:12
Посла США Линн Трейси вызвали в МИД России

Сейчас читают

"Моя новая пассия!": Маликов огорошил фото с женоподобным мужчиной
«Над нами вспышка»: очевидица рассказала о сбитых в Крыму беспилотниках
Депутат Госдумы Артем Кирьянов исключил повышение ключевой ставки ЦБ
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России