Композитор Игорь Николаев экстренно госпитализирован
Музыкант пожаловался на недомогание.
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Знаменитого композитора и певца Игоря Николаева экстренно госпитализировали в Москве. Как сообщил источник 5-tv.ru, он пожаловался на недомогание.
Артист попадает в больницу с сердечными проблемами второй раз за год. До этого он уже перенес хирургическое вмешательство и был выписан из клиники. Сейчас врачи оценивают состояние Николаева как тяжелое.
«Вопрос о более серьезном хирургическом вмешательстве так и не сняли, сейчас после тщательного обследования медики примут решение об операции, это станет известно буквально через день- два», — сообщает источник.
Прошлая госпитализация Николаева продлилась неделю. Тогда медики установили деятелю искусств стент, а затем отпустили на реабилитацию домой. Около месяца музыкант не появлялся на светских мероприятиях, а уход за ним осуществляла супруга, Юлия Проскурякова.
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