Композитор Игорь Николаев экстренно госпитализирован

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 4 779 0

Музыкант пожаловался на недомогание.

Композитор Игорь Николаев экстренно госпитализирован

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Знаменитого композитора и певца Игоря Николаева экстренно госпитализировали в Москве. Как сообщил источник 5-tv.ru, он пожаловался на недомогание.

Артист попадает в больницу с сердечными проблемами второй раз за год. До этого он уже перенес хирургическое вмешательство и был выписан из клиники. Сейчас врачи оценивают состояние Николаева как тяжелое.

«Вопрос о более серьезном хирургическом вмешательстве так и не сняли, сейчас после тщательного обследования медики примут решение об операции, это станет известно буквально через день- два», — сообщает источник.

Прошлая госпитализация Николаева продлилась неделю. Тогда медики установили деятелю искусств стент, а затем отпустили на реабилитацию домой. Около месяца музыкант не появлялся на светских мероприятиях, а уход за ним осуществляла супруга, Юлия Проскурякова.

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