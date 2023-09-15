Путин назвал чушью информацию о северокорейских добровольцах в зоне СВО

Россия не нанимала северокорейских добровольцев в армию для участия в зоне спецоперации на Украине. Такие сообщения президент РФ Владимир Путин назвал чушью.

«Я хочу сказать, что это чушь полная», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул — Москва не создает никому угроз.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Кубы опровергли информацию о присутствии своих наемников на Украине.