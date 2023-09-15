Путин назвал чушью информацию о северокорейских добровольцах в зоне СВО
Российский лидер подчеркнул — Москва не создает никому угроз.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Zhu Longchuan; 5-tv.ru
Россия не нанимала северокорейских добровольцев в армию для участия в зоне спецоперации на Украине. Такие сообщения президент РФ Владимир Путин назвал чушью.
«Я хочу сказать, что это чушь полная», — сказал он.
Российский лидер подчеркнул — Москва не создает никому угроз.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Кубы опровергли информацию о присутствии своих наемников на Украине.
- 15 сент
- В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ
- 15 сент
- В ФРГ допустили возможность поставки Киеву ракет Taurus через несколько недель
- 15 сент
- На защиту Родины: 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации
- 15 сент
- Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
- 15 сент
- Путин: США применяют кассетные боеприпасы в зоне СВО руками украинцев
- 15 сент
- «Настоящий заговор»: Лавров о теме переговоров между Россией и Украиной
- 15 сент
- «Крах и госпереворот»: Зеленского предупредили о последствиях конфликта на Украине
- 15 сент
- «Легкая добыча»: истребителям F-16 предрекли скорое уничтожение на Украине
- 15 сент
- Число раненных при обстреле ВСУ Новой Каховки увеличилось до 12
- 15 сент
- Российские бойцы нанесли фланговый удар по позициям ВСУ в Вербовом
Читайте также
56%
0.18 103.23
0.12
Нашли ошибку?