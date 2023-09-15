Уже не секрет, что на стороне киевского режима в боях участвуют наемники из разных стран. Но что по этому поводу думают кубинцы?

Власти Кубы отреагировали на информацию о том, что якобы кубинцы ничего не имеют против заключения контракта с Вооруженными силами Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях. Об этом пишет Reuters.

На соответствующие слова кубинского посла в России Гармендии Пеньи отреагировал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

«Недвусмысленная и непоколебимая позиция кубинского правительства, в соответствии с его национальным законодательством, противоречит участию кубинских граждан в конфликтах любого рода и направлена против наемничества и торговли людьми», — заявил дипломат.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались. Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще один солдат удачи из Великобритании погиб в зоне проведения спецоперации на Украине.