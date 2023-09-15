Несколько многоэтажек повреждены в Новой Каховке после обстрела ВСУ

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате обстрела ВСУ Новой Каховки. Боевики били прицельно по жилым кварталам.

Повреждены несколько многоэтажек. На месте работает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские танкисты громят боевиков на лисичанском направлении.