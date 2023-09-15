Несколько многоэтажек повреждены в Новой Каховке после обстрела ВСУ

Эфирная новость 17 0

Боевики били прицельно по жилым кварталам.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате обстрела ВСУ Новой Каховки. Боевики били прицельно по жилым кварталам.

Повреждены несколько многоэтажек. На месте работает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские танкисты громят боевиков на лисичанском направлении.

Тема:
Спецоперация
15 сент
«К чему это?» — глава Минобороны ФРГ разозлился на Кличко
15 сент
Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором
15 сент
ВСУ при ударе по Новой Каховке использовали ракету с поражающими элементами
15 сент
Военный аналитик раскрыл истинные мотивы Европы в украинском конфликте
15 сент
СБУ во второй раз обвинила блогера Подоляку в госизмене
15 сент
СК проверит видео с российскими пленными на минном поле на Украине
15 сент
«Играет на руку»: на Западе назвали причины провала контрнаступления ВСУ
15 сент
Украинскую телеведущую Ефросинину* осудили на семь лет за фейки о ВС РФ
15 сент
США изучают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS осенью
15 сент
Российские бойцы отразили две атаки ВСУ за сутки в районе Работино
+18° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.16
0.18 103.23
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:50
Силы РЭБ подавили беспилотник в Орловской области
17:46
Ведущие врачи: международный онкологический форум проходит в Москве
17:42
«Ахтунг!» — Захарова призвала найти потерянный ум главы МИД ФРГ Бербок
17:38
«К чему это?» — глава Минобороны ФРГ разозлился на Кличко
17:31
Виновником ДТП в центре Москвы стал угнавший люксовую машину автомойщик
17:29
Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором

Сейчас читают

«Надеяться на хороший исход не приходится»: что ждет актрису Маргариту Терехову
Готовят к операции? Что сейчас происходит с Игорем Николаевым
Тайна сервиза: сын серийной убийцы решил пустить семейную реликвию с молотка
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России