Снаряд за снарядом: российские танкисты громят боевиков на лисичанском направлении

Батальон «Август» планомерно разбирает украинские позиции.

Удары с воздуха российская армия нанесла и на южном участке фронта. Штурмовая и армейская авиация уничтожила скопления живой силы и бронетехники ВСУ.

В результате противник потерял пункт управления 110-й механизированной бригады и боевую машину пехоты. На лисичанском направлении врага громят не только с неба, но и на земле.

Танковый батальон «Август» планомерно разбирает украинские позиции. За работой бойцов наблюдает корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подразделения армии России продвигаются на марьинском фронте.