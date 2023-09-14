Снаряд за снарядом: российские танкисты громят боевиков на лисичанском направлении
Танкисты армии России громят боевиков на лисичанском направлении
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru
Батальон «Август» планомерно разбирает украинские позиции.
Удары с воздуха российская армия нанесла и на южном участке фронта. Штурмовая и армейская авиация уничтожила скопления живой силы и бронетехники ВСУ.
В результате противник потерял пункт управления 110-й механизированной бригады и боевую машину пехоты. На лисичанском направлении врага громят не только с неба, но и на земле.
Танковый батальон «Август» планомерно разбирает украинские позиции. За работой бойцов наблюдает корреспондент «Известий» Денис Кулага.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подразделения армии России продвигаются на марьинском фронте.
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