Своим — лучшее: когда чиновников в России пересадят на Lada Aura

Эфирная новость 10 0

Минпромторг обсуждает пересадку чиновников на Lada Aura

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Модель оснащена двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы, а также автоматической коробкой передач.

Российские чиновники пересядут на Lada Aura. Закупку сейчас обсуждают в Минпромторге.

Как уточнили в ведомстве, производство планируют наладить в следующем году. Проработать вопрос импортозамещения госавтопарка ранее поручил президент, отметив, что чем раньше чиновники начнут ездить на отечественных машинах, тем быстрее вырастет качество нашего автопрома.

Aura — это удлиненная версия Lada Vesta. Модель оснащена двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы, а также автоматической коробкой передач.

Для разгона до 100 километров в час потребуется 11 секунд. Максимальная скорость — 185 километров в час, а расход топлива — примерно 7,5 литра бензина на 100 километров.

Внутри — салон из натуральной кожи и премиальная аудиосистема. Как ожидается, стоить машина будет больше двух миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все сотрудники правительства и управления делами президента России пересядут на отечественные автомобили

+18° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.16
0.18 103.23
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:50
Силы РЭБ подавили беспилотник в Орловской области
17:46
Ведущие врачи: международный онкологический форум проходит в Москве
17:42
«Ахтунг!» — Захарова призвала найти потерянный ум главы МИД ФРГ Бербок
17:38
«К чему это?» — глава Минобороны ФРГ разозлился на Кличко
17:31
Виновником ДТП в центре Москвы стал угнавший люксовую машину автомойщик
17:29
Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором

Сейчас читают

«Надеяться на хороший исход не приходится»: что ждет актрису Маргариту Терехову
Готовят к операции? Что сейчас происходит с Игорем Николаевым
Тайна сервиза: сын серийной убийцы решил пустить семейную реликвию с молотка
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России