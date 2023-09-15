Модель оснащена двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы, а также автоматической коробкой передач.

Российские чиновники пересядут на Lada Aura. Закупку сейчас обсуждают в Минпромторге.

Как уточнили в ведомстве, производство планируют наладить в следующем году. Проработать вопрос импортозамещения госавтопарка ранее поручил президент, отметив, что чем раньше чиновники начнут ездить на отечественных машинах, тем быстрее вырастет качество нашего автопрома.

Aura — это удлиненная версия Lada Vesta. Модель оснащена двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы, а также автоматической коробкой передач.

Для разгона до 100 километров в час потребуется 11 секунд. Максимальная скорость — 185 километров в час, а расход топлива — примерно 7,5 литра бензина на 100 километров.

Внутри — салон из натуральной кожи и премиальная аудиосистема. Как ожидается, стоить машина будет больше двух миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все сотрудники правительства и управления делами президента России пересядут на отечественные автомобили.