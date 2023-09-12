Путин о машинах для чинов: «Кому что положено — пусть ездят на отечественных авто»

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 12 0

Путин анонсировал скорое начало закупок отечественных авто для чиновников

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2023

Глава государства анонсировал скорое приобретение автомобилей отечественного производства для чиновников.

Все сотрудники правительства и управления делами президента России пересядут на отечественные автомобили. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023) во Владивостоке.

«Все правительство и управление делами президента выстроит цепочку, кому что положено. Пусть ездят на отечественных автомобилях», — сообщил глава государства.

Владимир Владимирович признался, что не уверен в необходимости продолжать закупку иностранного автотранспорта. По его словам, сейчас есть достаточно машин отечественного производства, которые ничем не уступают импортным автомобилям.

Ранее президент поручил правительству совместно с властями регионов проследить, чтобы чиновники использовали для передвижения отечественные автомобили. Доклад том, как пройдет мероприятие о пересадке госслужащих, российский лидер будет ожидать до 1 февраля.

VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 10 сентября. Программа, рассчитанная до 13 сентября, будет насыщенной — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чиновники в России начнут ездить на отечественных авто.

Тема:
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